الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات بانفلونزا الخنازير إلى 90

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس ”إتش1 إن1“ المعروف باسم ”انفلونزا الخنازير”.

وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به الوزير الأردني، للتلفزيون الرسمي في البلاد.

وأوضح جابر:“معظم الحالات المصابة غادرت المستشفى، ولم يبقَ سوى بضع حالات في مستشفيات الزرقاء (وسط)، والبشير (العاصمة)، والكرك الحكومي (جنوب)“.

وتابع:“الحالات لم تتجاوز الحد العادي، والوضع تحت السيطرة، ولم نصل إلى مرحلة القلق، وندعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر“.

وأضاف أن“العلاج متوافر، وجميع مستشفيات الوزارة والقطاع الصحي بأكمله في حالة طوارئ“.

وأوضح جابر:“المرض لم يعد إلينا، إنما لم يخرج، وأصبح متوطنًا في الأردن والمنطقة، وسيظهر سنويًا“.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الوزارة، عن تعاملها مع 49 حالة، تلقت العلاج، ولم يتبقَ سوى 8 حالات.

ولا تعد هذه المرة الأولى لظهور فيروس ”إتش1 إن 1“ في الأردن، حيث تم الإعلان عنه خلال الأعوام الماضية.

وفي 2009، تفشى فيروس ”إتش1 إن1“ على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وخلَّف في حينه آلاف الوفيات.