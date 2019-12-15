منافس نتنياهو يحظى بتأييد واسع لزعامة حزب الليكود

ذكرت قناة ”مكان“ العبرية اليوم الأحد، أن عضو حزب ”الليكود“ غدعون ساعر، الذي ينافس رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة، بدأ يحصد تأييدًا واسعًا بين نواب الحزب على حساب غريمه نتنياهو.

وذكرت القناة أن النائب إيتي عطية، المقربة من الوزير حاييم كاتس، أعلنت أنها تدعم القطب غدعون ساعر، بينما يستعد الوزير حاييم في مؤتمر لدعم ساعر في ”أور يهودا“ رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بتأييده منافس نتنياهو.

وأشارت ”مكان“ إلى أنه ”قبل إجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب ”الليكود“ بأحد عشر يومًا، ثمة 3 من نواب الحزب يدعمون ساعر، وهم ميخال شير يؤاف كيش وإيتي عطية، وسط ترقب موقف كاتس نفسه.

والوزير السابق حاييم كاتس له نفوذ كبير في مركز ”الليكود“، حيث شغل منصب رئيس ”لجنة المستخدمين في الصناعات الجوية“ التي يعمل فيها الآلاف من منتسبي ”الليكود“.

ورأت القناة العبرية أنه ”إذا أعلن كاتس تأييده لغدعون ساعر فسيعتبر ذلك خطوة ذات مغزى في المنافسة على رئاسة الحزب“.

وستجرى الانتخابات التمهيدية في ”الليكود“ يوم 26 من الشهر الحالي، وعليه سيقوم ساعر بإطلاق حملته الانتخابية غدًا في ”أور يهودا“، إذ قام ساعر بتعيين النائب كبش رئيسًا لحملته الانتخابية.

ونقلت القناة عن مصادر قولها، إن ”ساعر يمارس ضغوطًا على الوزير أردان ليعلن تأييده له، علمًا بأن علاقات الأخير مع نتنياهو تشهد فتورًا منذ مدة“، في حين لم يعلن رئيس الكنيست يولي ادلشتين عن الشخصية التي ستحظى بدعمه في الانتخابات.

ودعا ساعر رئيس الوزراء نتنياهو الى القيام بمناظرة متلفزة بينهما، إلا أن نتنياهو لم يرد بعد على هذه الدعوة.

من جهة أخرى، صادقت اللجنة البرلمانية المنظمة بعد إجراء تصويت، على أنها المخولة لتشكيل لجنة كنيست تناط بها مهمة مناقشة طلب الحصانة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إذا ما قدم طلبًا كهذا.

وبذلك الإجراء يمكن للجنة أن تلتئم فقط بعد مصادقة رئيس الكنيست يولي ادلشتيين، منوطًا برأي صادر عن مستشارها القانوني ايال ينون، إذ سبق القرار جلسة صاخبة ترك خلالها أعضاء كتل اليمين الجلسة.