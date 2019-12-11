حماس تطالب عباس بإصدار مرسوم الانتخابات

طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح لـ“إرم نيوز“، مساء الأربعاء، إن ”المرونة الكبيرة التي قدمتها حركة حماس في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعًا أمام إجراء الانتخابات، وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني“، على حد تعبيره.

وأضاف قاس أنه ”ينبغي على قيادة السلطة التصرف بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، والابتعاد عن الحسابات الحزبية، وتنفيذ الخطوات المطلوبة منها، وعلى رئيس السلطة إصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية“.

وأشار إلى أنه ”مطلوب من قيادة السلطة العمل للتحضير للقاء الوطني الفلسطيني، الذي يهدف لضمان سير الانتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة“.

وقال عباس، الاثنين الماضي، إن ”كل الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات، وإننا ذاهبون إليها“.

وأضاف: ”تبقى خطوة واحدة متعلقة بالانتخابات في القدس المحتلة، ولن نقبل بأن ينتخب أهل القدس في غير القدس“.

وطالب الرئيس الفلسطيني الدول الأوروبية وغيرها ”ببذل مساعيها مع إسرائيل من أجل أن تقبل بإجراء الانتخابات في القدس كما كانت في الانتخابات السابقة“.

وكان عباس، قال في رسالة سابقة وجهها للفصائل بغزة، إنه سيصدر مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.