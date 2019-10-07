تركيا: ننتظر الانسحاب الأمريكي من منطقة بشمال سوريا قبل بدء الهجوم

قال مسؤول تركي كبير لرويترز، اليوم الاثنين، إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.

وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعاً، وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب ”أي حوادث“.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، قالت في وقت سابق اليوم الاثنين، إن ”القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا.

ومساء أمس الأحد قال البيت الأبيض إن القوات التركية ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها ”منطقة آمنة“، وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.