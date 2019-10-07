أردوغان: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنّ ”المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر“.

وأضاف أردوغان للصحفيين في أنقرة قبل المغادرة في زيارة إلى صربيا، أنه ”يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر“.

وأشار إلى أنه سيناقش مع ترامب ”خططًا بشأن المنطقة الآمنة، وأنه أيضًا يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة إف-35 خلال الزيارة“.

وكان البيت الأبيض قال مساء الأحد، إن القوات التركية ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها ”منطقة آمنة“ وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.