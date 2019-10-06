تركيا تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي بسبب ”إعجاب بتغريدة“ في تويتر‎

المصدر: ا ف ب

استدعت تركيا، يوم الأحد، القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة، بعدما وضع حساب السفارة على ”تويتر“، ”إعجابًا“ بتغريدة تتعلق بسياسي قومي نُقل مؤخرًا إلى المستشفى، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التركية.

وقالت الوزارة: ”تم اليوم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إلى الوزارة لتقديم تفسير علني وواضح بشأن المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأضافت أن سفير الولايات المتحدة لم يكن موجودًا في أنقرة، يوم الأحد.

والسبت، وضع حساب السفارة الرسمي على ”تويتر“، ”إعجابًا“ بتغريدة كتب فيها أحد الأشخاص، أن على تركيا أن تستعد لحقبة سياسية جديدة في غياب دولت بهجلي.

ويقود بهجلي الحزب القومي، الذي بات الشريك الأصغر لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم ”العدالة والتنمية“.

ودعم الحزب القومي كذلك، ”العدالة والتنمية“ في استفتاء 2017، بشأن إدخال تعديلات على الدستور التركي لتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسة تنفيذية.

والشهر الماضي، نقل بهجلي (71 عامًا) إلى المستشفى؛ بعدما عانى الغثيان، لكنه خرج بعد وقت قصير، ورغم التطمينات، هناك مخاوف بشأن وضعه الصحّي.

ووصل السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إلى تركيا، في وقت سابق هذا العام، بعد غياب أي سفير أمريكي عن أنقرة لعامين، عقب مغادرة جون باس في 2017.

واعتذرت السفارة الأمريكية، في وقت متأخر السبت، على ضغط زر ”الإعجاب“ من حسابها الرسمي، الذي أشارت إلى أنه حدث ”عن طريق الخطأ“.

وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة؛ على خلفية مسائل عدّة، بينها دعم واشنطن لفصائل كردية في سوريا تعتبرها أنقرة ”إرهابية“.

وجدد أردوغان، السبت، تهديده بشن عملية جوية وبرّية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، رغم معارضة واشنطن للخطوة.