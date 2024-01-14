اتهام امرأة بدهس متظاهرين مؤيدين لغزة في إدنبرة

اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا بارتكاب جريمة القيادة بعد اصطدام سيارة بمتظاهرين مؤيدين لغزة في إدنبرة.

وقالت شرطة اسكتلندا إن الحادث شمل عددًا صغيرًا من الأشخاص، ورغم وجود تقارير عن وقوع إصابات طفيفة، لم يكن أحد بحاجة إلى رعاية طبية، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة سيات ليون سوداء محاطة بالمتظاهرين وضباط الشرطة على التل في وسط المدينة بعد ظهر يوم السبت.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "في حوالي الساعة 2.30 مساء يوم السبت، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في رامزي لين، إدنبرة، وتلقى الضباط تقارير عن إصابات طفيفة من المارة، ولكن لم تكن هناك حاجة إلى رعاية طبية".

وقال المنظمون إن "عدة آلاف" من الأشخاص شاركوا في الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين في إدنبرة.