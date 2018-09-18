ترامب يُعلق على إسقاط سوريا طائرة عسكرية روسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن سوريا على الأرجح أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب سواحلها، مضيفًا أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى تقترب من القضاء على تنظيم “داعش” في سوريا والمنطقة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البولندي أندريه دودا “يبدو لي بناء على مراجعة الحقائق، أن سوريا أسقطت طائرة روسية، وعلى حد علمي فقد لقي نحو 14 شخصًا حتفهم وهذا أمر محزن للغاية لكن هذا ما يحدث”.

وأضاف “قمنا بعمل رائع في سوريا وفي تلك المنطقة بالقضاء على داعش، وهذا هو سبب وجودنا هناك، ونحن نقترب من الانتهاء من هذه المهمة”.