تخريب نجمة دونالد ترامب في ممر المشاهير بهوليوود

المصدر: أ ف ب

تعرضت نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رصيف الفن والشهرة في هوليوود للتخريب أمس الأربعاء للمرة الثانية في أقل من سنتين.

واستخدم منفذ العملية أوستن كلاي الذي أوقفته السلطات معولًا لتخريب النجمة التي حصل عليها ترامب عندما كان يقدم برنامج تلفزيون الواقع “ذي ابرانتيس”.

وقالت شرطة لوس أنجليس إن الحادث وقع فجر الأربعاء وإن كلاي سلم نفسه بعيد ذلك للشرطة، وقد وجهت إليه رسميًا تهمة التخريب وأفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف دولار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كلاي خبأ المعول في حقيبة مخصصة لآلة جيتار.

وسبق أن خُربت نجمة دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2016 قبل أسابيع قليلة على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وحكم على جيمس أوتيس الذي يقف وراء عملية التخريب الأولى بالمراقبة القضائية لمدة 3 سنوات و20 يومًا من أعمال المنفعة العامة وغرامة قدرها أربعة آلاف دولار.

وقال ليرون غابلر المدير العام لغرفة التجارة في هوليوود، الذي يدير هذا الرصيف المسمى بالإنجليزية “هوليوود ووك أوف فايم”، “عندما يستاء الناس من الأشخاص المكرمين نتمنى أن يعبروا عن غضبهم بطريقة إيجابية أكثر بدلًا من تخريب أحد معالم كاليفورنيا. فنظامنا الديموقراطي قائم على احترام القانون. يمكن للناس التأثير من خلال المشاركة في الانتخابات وليس تخريب الممتلكات العامة”.

وكان فنان شارع أقدم في تموز/يوليو 2016 على إحاطة النجمة المكرسة للرئيس الامريكي بحواجز يبلغ ارتفاعها 15 سنتمترًا مصنوعة من الخشب والأسلاك الشائكة لترمز إلى الوعد الذي قطعه ترامب خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.