تركيا تعتقل قائد “داعش” بقضاء سنجار العراقي (صورة)

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الثلاثاء، في ولاية قيصري وسط البلاد، القبض على عبد الخالق كوردي، القائد العسكري السابق لتنظيم داعش المتشدد في قضاء سنجار بالعراق.

وبحسب مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، أجرت حملة مداهمة فجر اليوم ضدّ عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش.

واستطاعت فرق الأمن خلال المداهمة، إلقاء القبض على “كوري” وهو عراقي، وابنه مهدي كوردي، الذي قام هو الآخر بفعاليات في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى لصالح داعش.

وتم اقتياد عبد الخالق وإبنه إلى مقر مديرية أمن ولاية قيصري، لاستكمال التحقيق معهما.