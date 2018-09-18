تصريح لأردوغان يعصف بالليرة التركية

نزلت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيس في أكبر بنوك البلاد.

وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 6.25 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة “حريت” بشأن إجراء السلطات تحقيقًا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28% في “إيش بنك”.

ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.

وفي السياق، قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13% من 7% اعتبارًا من الـ21 من أيلول/ سبتمبر.

وأوضحوا أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقومًا بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.