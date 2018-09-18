بماذا وصفت واشنطن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا؟‎

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إسقاط الطائرة العسكرية الروسية بنيران بطاريات سورية مضادة للطائرات بالـ”واقعة مؤسفة”.

وقال بومبيو في بيان: إن”واقعة أمس المؤسفة تذكرنا بضرورة إيجاد حلول دائمة وسلمية وسياسية للصراعات الكثيرة المتداخلة في المنطقة، ولخطر الأخطاء المأساوية في التقدير في الساحة السورية المزدحمة بالعمليات”.

كما دعا لإنهاء عمليات نقل إيران لأسلحة عبر سوريا، واصفًا إياها بأنها مستفزة وتشكل خطرًا على المنطقة.

واستدعت روسيا السفير الإسرائيلي المقيم لديها، الثلاثاء، وذلك على خلفية استهداف الطائرة الروسية ومقتل 15 من أفرادها في سوريا، عقب “هجوم صاروخي” شنته إسرائيل على سوريا، حسب وسائل إعلام محلية روسية.

واعتبر وزير الدفاع الروسي، في تصريح عقب الحادثة، أنه “نتيجة للأفعال غير المسؤولة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي حدثت مأساة أدت إلى مقتل 15 جنديًا روسيًا”.