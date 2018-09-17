بنك بحريني يستحوذ على أكبر مجموعة مستودعات في الولايات المتحدة‎

أعلن بنك “انفستكورب” البحريني، استحواذ فريقه العقاري في الولايات المتحدة ، على أكبر مجموعة مستودعات أمريكية، يبلغ مجموعها ما يقارب 4.5 مليون قدم مربع.

وبحسب بيان صادرعن البنك، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 300 مليون دولار، وتشمل 56 عقارًا صناعيًا في سبع مدن.

ويوفر الاستثمار لشركة انفستكورب، محفظة مؤجرة بنسبة 90 % من المستودعات.

ومنذ 1996، استحوذ إنفستكورب، على أكثر من 550 عقارًا، بقيمة إجمالية تزيد عن 14 مليار دولار، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبنك إنفستكورب، والذي يدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 21.3 مليار دولار، يعمل من مكاتب له في كل من البحرين ونيويورك ولندن والسعودية والإمارات.

ويتوزع نشاط إنفستكورب، على ثلاث وجهات استثمار رئيسية، هي الاستثمار في المؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، والاستثمار في العقارات في الولايات المتحدة، والاستثمار في صناديق التحوط حول العالم.