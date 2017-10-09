إيران تتوعد برد “ساحق” إذا صنفت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية

توعدت إيران اليوم الاثنين برد “ساحق” إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله في مؤتمر صحفي: “نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الإستراتيجي”.

وأضاف، “إذا فعلت ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما وساحقا”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وذلك عند شهادته حول مصير الاتفاق النووي، أواخر الأسبوع الجاري.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، سيكون الإعلان عن إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية جزءا من إستراتيجية الولايات المتحدة الجديدة والحازمة ضد إيران وأعمالها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وسيعلن ترامب قراره الجديد بشأن إيران الخميس المقبل، وذلك بعدما تنتهي مهلة ثلاثة الأشهر لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران.

وفي ردود الفعل الإيرانية على قرار ترامب، كان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري قال أمس: “إذا صنفتنا الولايات المتحدة منظمة إرهابية سنعتبر الجيش الأمريكي مساويا لتنظيم داعش“.