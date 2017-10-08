إيران تحذر أمريكا من تصنيف الحرس الثوري منظمة “إرهابية”

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله إن إيران ستعتبر الجيش الأمريكي مساويًا لتنظيم “داعش” المتشدد، إذا صنفت واشنطن “الحرس الثوري” الإيراني منظمة “إرهابية”.

ونقلت الوكالة عن جعفري قوله إن “الولايات المتحدة ستخطئ إذا اعتقدت أن بإمكانها الضغط على إيران للتفاوض بشأن قضايا إقليمية”.

وقال البيت الأبيض، الجمعة الماضية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن ردود فعل أمريكية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ،ودعمها “للإرهاب” وهجماتها الإلكترونية ،في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.