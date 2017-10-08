نصر الله: أمريكا تخدم مصالح داعش في سوريا

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تخدم مصالح تنظيم داعش بمنعها الجيش السوري وحلفاءه من التقدم في بعض مناطق شرق سوريا.

واستهدفت طائرات أمريكية هذا العام فصائل موالية للحكومة السورية شرق سوريا كانت تتقدم صوب حلفاء محليين لواشنطن.

وأضاف نصر الله، خلال كلمة في إطار تأبين مقاتلي حزب الله الذين قُتلوا خلال اشتباكات ضد تنظيم داعش، أن “الولايات المتحدة تعطل الجيش السوري في معركته لاسترداد أراضيه من تنظيم داعش”.

وتابع أن “أمريكا تريد إطالة أمد تنظيم داعش لأن وظيفته استنزاف الجميع وتدمير الجيوش والشعوب”.

وجاءت تصريحات حسن نصر الله بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير، إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها لحزب الله وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس الأمريكي لبحث تشديد العقوبات على حزب الله نفسه.