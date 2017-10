دونالد ترامب يؤيد انسحاب نائبه من مباراة لكرة القدم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد قرار نائبه مايك بنس بمغادرة مباراة لكرة القدم الأمريكية بعدما ركع بعض اللاعبين في احتجاج أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وجاء رد فعل بنس وزوجته كارين خلال مباراة بين فريقي أنديانا بوليس كولتس وسان فرانسيسكو لكرة القدم.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧