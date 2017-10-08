دونالد ترامب يؤيد انسحاب نائبه من مباراة لكرة القدم

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد قرار نائبه مايك بنس بمغادرة مباراة لكرة القدم الأمريكية بعدما ركع بعض اللاعبين في احتجاج أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وجاء رد فعل بنس وزوجته كارين خلال مباراة بين فريقي أنديانا بوليس كولتس وسان فرانسيسكو لكرة القدم.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

وغّرد ترامب قائلًا: “لقد طلبت من نائب الرئيس بنس بمغادرة الاستاد إذا ما ركع أي لاعب لا يحترم بلادنا، أنا فخور به والسيدة الثانية كارين”.

وسبق لترامب أن كتب على “تويتر” “مسألة الركوع ليس لها علاقة بالسباق. المسألة تتعلق باحترام بلدنا وعَلمنا ونشيدنا الوطني. ودوري كرة القدم الأمريكية لا بد أن يحترم هذا!”