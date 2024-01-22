"واشنطن بوست": الجمهوريون لن يتخلوا عن ترامب

يبدو أن فكرة تخلي الجمهوريين عن دونالد ترامب بسبب نقاط ضعفه، "التي ذابت سريعًا"، والملاحقات القانونية الشائكة التي لاحقته، محض خيال، بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" التي رأت، أيضًا، أن معركة اختيار مرشح الحزب الجمهوري، لم تكن عادلة على الإطلاق.

ورغم أن المنافسة لم تنتهِ بعد، وأن هناك انتخابات تمهيدية، غدًا الثلاثاء، وربّما أخرى، في ولاية كارولينا الجنوبية في أواخر فبراير، إلا أن القرار الذي اتخذه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الأحد، بالانسحاب من السباق، مع تأييد الرئيس السابق، أكبر اعتراف بأن السيناريو قد كُتب.