فرنسا.. انفجار معدلات العجز يُربك الأغلبية الحاكمة

تشهد معدلات العجز العام في فرنسا ارتفاعا لافتا وضع الأغلبية الحاكمة في موقف حرج، ودفع البلاد إلى مصاف الدول "الأكثر غباء" في منطقة اليورو، وفق تقرير إخباري فرنسي.

وأعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، أن العجز العام في فرنسا سجل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، متجاوزا نسبة 4.9 بالمئة التي خططت لها الحكومة في البداية.

وأوضحت بيانات المعهد أن العجز العام في فرنسا بلغ 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بقيمة 154.0 مليار يورو، بعد 4.8 بالمئة في عام 2022 و6.6 بالمئة في عام 2021.

وبلغ الدين العام في فرنسا 110.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 بعد 111.9 بالمئة في نهاية عام 2022، في حين كان 97.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقا لبيانات المعهد.

وقال تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة كانت فد هيّأت الرأي العام بإعلانها أن العجز سيتجاوز توقعاتها في بداية الشهر الحالي، ورغم ذلك فقد أحرج "هذا الانفجار" الأغلبية الحاكمة، وفق تعبيره.

ويقول النائب بيير كازنوف: "هذه ليست أخباراً جيدة، فعندما نكون على بعد 0.6 نقطة من هدفنا المتمثل في خفض العجز، من الواضح أن هذا أمر مثير للقلق، ويعني أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولسوء الحظ، يرجع هذا أيضًا إلى عوامل اقتصادية يصعب توقعها" وفق تعبيره.