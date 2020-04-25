الأمم المتحدة: 5 آلاف أسرة تضررت من السيول جنوب اليمن‎

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، تضرر أكثر من 5 آلاف أسرة نازحة جراء السيول التي ضربت عدة محافظات جنوب اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن على حسابه بموقع تويتر.

وأوضح المكتب، أن "السيول التي ضربت البلاد في 21 أبريل/ نيسان الجاري، ‏أثرت على أكثر من 5 آلاف أسرة نازحة في عدة محافظات جنوب ‎اليمن". مضيفا أن "السيول في عدن أسفرت عن 33 من الضحايا (وفيات ومصابين)، وألحقت أضراراً بـ 66 منزلاً".

ولفت إلى أن "السيول في عدن ألحقت أيضا أضراراً بممتلكات خاصة وعامة، وتسببت في انقطاع تام للتيار الكهربائي".

ويعاني اليمن ضعفًا كبيرًا في البنية التحتية، جراء حرب متواصلة للعام السادس بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.