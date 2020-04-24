احتجاجات غاضبة في عدن بسبب تردي الخدمات (فيديو)

احتجاجات غاضبة في عدن بسبب تردي الخ...

المصدر: عدن – إرم نيوز

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، احتجاجات غاضبة جراء تردي الخدمات، وعدم انتشال مخلفات السيول التي اجتاحت المدينة، منتصف الأسبوع الماضي، والمطالبة بإقالة محافظها، أحمد سالم ربيّع.

وأضرم المحتجون النار في عدد من الإطارات التالفة، كتعبير احتجاجي، في شوارع مديريات: "صيرة، المعلا، التواهي والمنصورة"، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء، التي تضاعفت فترات انقطاعها عن المحافظة، لفترات تصل خلال اليوم إلى أكثر من 16 ساعة، في مدينة تعاني ارتفاعًا في درجات الحرارة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان.

وطالب المحتجون بإقالة محافظ عدن، أحمد سالم ربيّع، الذي يتهمه المواطنون بالتقاعس عن توفير الخدمات الأساسية، وعدم القيام بواجبه في تعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة، الثلاثاء الماضي.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة وضعًا خدميًا مترديًا، تضاعف بعد هطول الأمطار الغزيرة والسيول، التي أدت إلى وفاة 14 شخصًا، وانهيار أكثر من 100 منزل.

من جانبها، قالت مصادر مسؤولة في السلطة المحلية في عدن، لـ"إرم نيوز"، إن الحكومة اليمنية توصلت إلى اتفاق بعودة إحدى شركات توليد الطاقة المستأجرة التي أوقفت عملية التوليد، ورفد المنظومة الكهربائية في عدن بطاقة تقدر بـ60 ميجاوات، بسبب عدم سداد الحكومة اليمنية ديونًا سابقة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركة ستعود خلال الساعات المقبلة إلى الخدمة، وهو ما سيساعد بتحسين وضع الكهرباء بدءًا من غدٍ السبت.

وأضاف أن عودة هذه الشركة ستتزامن مع عودة محطة الحسوة الكهروحرارية إلى الخدمة، بقدرة توليد تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات.

 

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