احتجاجات غاضبة في عدن بسبب تردي الخدمات (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، احتجاجات غاضبة جراء تردي الخدمات، وعدم انتشال مخلفات السيول التي اجتاحت المدينة، منتصف الأسبوع الماضي، والمطالبة بإقالة محافظها، أحمد سالم ربيّع.

وأضرم المحتجون النار في عدد من الإطارات التالفة، كتعبير احتجاجي، في شوارع مديريات: "صيرة، المعلا، التواهي والمنصورة"، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء، التي تضاعفت فترات انقطاعها عن المحافظة، لفترات تصل خلال اليوم إلى أكثر من 16 ساعة، في مدينة تعاني ارتفاعًا في درجات الحرارة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان.

وطالب المحتجون بإقالة محافظ عدن، أحمد سالم ربيّع، الذي يتهمه المواطنون بالتقاعس عن توفير الخدمات الأساسية، وعدم القيام بواجبه في تعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة، الثلاثاء الماضي.

مباشر من عدن

غضب شعبي على التحالف والشرعية والانتقالي،، انقطاع كامل للكهرباء وكل خدمات الحياة. pic.twitter.com/c9uQHYkCia — عادل الحسني (@Adelalhasanii) April 24, 2020

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة وضعًا خدميًا مترديًا، تضاعف بعد هطول الأمطار الغزيرة والسيول، التي أدت إلى وفاة 14 شخصًا، وانهيار أكثر من 100 منزل.

من جانبها، قالت مصادر مسؤولة في السلطة المحلية في عدن، لـ"إرم نيوز"، إن الحكومة اليمنية توصلت إلى اتفاق بعودة إحدى شركات توليد الطاقة المستأجرة التي أوقفت عملية التوليد، ورفد المنظومة الكهربائية في عدن بطاقة تقدر بـ60 ميجاوات، بسبب عدم سداد الحكومة اليمنية ديونًا سابقة.

عدن الان.

تغضب وتخرج ضد السرق.

اغضب أيها الحر

اغضب لأجل وطنك

اغضب لأجل ثورتك

اغضب لأجل كرامتك

اغضب لأجل حريتك

اغضب لأجل لقمة عيشك

اغضب لأجل وطن يتم نهبه

اغضب لأجل مستقبل اولادك

اغضب يا شعب الجنوب في وجه من أراد تركيعك بحرب التجويع وحرب الخدمات نحن شعب لانركع الا لله pic.twitter.com/upZsbWV9I9 — حرس الحدود (@haras_alhudud) April 24, 2020

وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركة ستعود خلال الساعات المقبلة إلى الخدمة، وهو ما سيساعد بتحسين وضع الكهرباء بدءًا من غدٍ السبت.

ياجنوبي صح النوم لاشرعية بعد اليوم #عوده_حڪومه_الفساد_مرفوضه pic.twitter.com/oEtkfhiN3B — عم خالد عدن (@KhaledAden6) April 24, 2020

وأضاف أن عودة هذه الشركة ستتزامن مع عودة محطة الحسوة الكهروحرارية إلى الخدمة، بقدرة توليد تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات.