رئيس الوزراء اليمني يعلن عدن مدينة منكوبة

رئيس الوزراء اليمني يعلن عدن مدينة...

المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن مدينة منكوبة، بفعل السيول التي اجتاحتها مؤخرًا.

وقال معين عبدالملك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن"حجم الخراب والخسائر التي طالت مدينة عدن بفعل المنخفض الجوي هائلة، عدن مدينة منكوبة".

ودعا رئيس الوزراء اليمني في ذات التغريدة الدول ومنظمات الإغاثة إلى مساعدة حكومته "في مواجهة هذه الكارثة، واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين".

وتعرضت عدن لسيول جارفة، اليوم الثلاثاء؛ ما تسبب بغرق مناطق سكنية وإتلاف ممتلكات، بعد أمطار غزيرة تساقطت نتيجة مرور منخفض جوي.

وأفادت مصادر أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر موجة السيول.

وبينت لقطات فيديو بثها مغردون على "تويتر"، مشاهد مروعة للسيول الهادرة التي جرفت في طريقها سيارات المواطنين وحاصرت العشرات من المنازل.

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