أنباء عن سيطرة الجيش اليمني على معسكر طارق الاستراتيجي قرب صنعاء

أعلن مسؤول عسكري في الجيش اليمني أن الأخير سيطر، اليوم الخميس، على معسكر استراتيجي شرق العاصمة صنعاء، إثر معارك مستمرة مع الحوثيين.

وقال المسؤول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثي، واقتحمت "معسكر طارق" في جبهة نهم شرق صنعاء وتمكنت من السيطرة عليه.

وأضاف المسؤول بحسب وكالة الأناضول للأنباء، أن "قوات الجيش لا تزال تخوض معارك عنيفة في جبهة نهم". دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتكمن أهمية "معسكر طارق" في كونه يطل على الطريق الرئيسي في مديرية نهم الجبلية الواقعة على بعد 50 كم شرقي صنعاء.

ويأتي تقدم الجيش بعد أن انتهت، الخميس، الهدنة المعلنة من قبل التحالف العربي من جانب واحد.

وفي 8 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابلا للتجديد؛ لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا المستجد.

وأعربت الحكومة عن التزامها بوقف إطلاق النار، فيما رفضته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وواصلت هجماتها في عدة جبهات.