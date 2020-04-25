اليمن.. الأمم المتحدة تنهي ولاية بعثتها في الحديدة تحسبا لكورونا

قررت الأمم المتحدة، السبت إنهاء ولاية بعثتها بمحافظة الحديدة غربي اليمن، حسب مصدر حكومي يمني

وكان مجلس الأمن الدولي صوت منتصف يناير/كانون ثان الماضي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 15 يوليو/تموز 2020.

وأوضح المصدر الحكومي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن قرار الامم المتحدة، بإنهاء ولاية بعثتها بالحديدة متصل بالاحتراز لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وتشكلت بعثة الامم المتحدة لمحافظة الحديدة اليمنية، آواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي.

وسعت البعثة لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفا لاطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من المحافطة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.