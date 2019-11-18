بعد وصوله عدن.. رئيس وزراء اليمن: ماضون في تطبيق اتفاق الرياض‎

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم الإثنين، أن حكومته ماضية في تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع قبل نحو أسبوعين مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ”تويتر“، بعد نحو ساعتين من وصوله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال عبدالملك:“ وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة، لكن إرادتنا جميعًا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض، بما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية“.

وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن أرادتنا جميعا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الاطياف الوطنية.

نوحد جهودنا جميعا اليوم لهزيمة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة. pic.twitter.com/r8vga6z6jX — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) November 18, 2019

وأضاف: ”نوحد جهودنا جميعًا اليوم؛ لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة“.

وفي الوقت الذي نشر صورًا له مع عدد من المسؤولين لدى وصوله عدن، لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، برفقة 5 وزراء فقط، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض.

ووقع ”اتفاق الرياض“ في 5 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرًا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.