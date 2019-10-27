هادي:“اتفاق الرياض“ جاء لرأب الصدع وإنهاء الانقلاب الحوثي

رحب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، بما تضمنته مسودة ”اتفاق الرياض“ من بنود من شأنها ”حقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية، ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية، وتطبيع الأوضاع بصورة عامة“.

وجاء ذلك خلال اجتماع لهادي مع هيئة مستشاريه في العاصمة السعودية الرياض، خُصص لمناقشة مسودة ”اتفاق الرياض“، التي سيتم التوقيع عليها خلال الأيام المقبلة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال هادي:“إن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع، ولملمة الجهود، وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب (الحوثي)، وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها، ومن ذلك الميليشيات الحوثية“.

وثمّن الرئيس اليمني، الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية ”في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء معالم السلام في اليمن عبر جهودها المضاعفة ميدانيًا وسياسيًا ودعمًا تنمويًا“، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأضاف:“أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني، ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولًا الى إنهاء الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني“.