اللجنة المشتركة تبدأ نقاشاتها لتنفيذ اتفاق الرياض.. ووفد حكومي يصل عدن غدًا

قالت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة ووفد وزاري سيصلون إلى العاصمة المؤقتة عدن، ظهر غدٍ السبت، في رحلة خاصة على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية.

ووفقًا للمصادر، فإن الوفد الذي من المتوقع أن يصل غدًا يضم 25 شخصًا بينهم معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية، ووزراء عدد من الوزارات الخدمية المهمة كالكهرباء، والتعليم، والصحة، والمالية، والنفط، وآخرين من النواب والمستشارين.

وكان يتوقع أن يصل رئيس الحكومة إلى عدن في غضون 7 أيام من توقيع اتفاق الرياض كما هو متفق عليه، لكن ذلك لم يتم، فيما رجحت مصادر إعلامية أن يكون التأخير ناتجًا عن ترتيبات أمنية ولوجستية تجريها المملكة في عدن.

وأكد مصدر خاص لـ“إرم نيوز“ أن وفد المجلس الانتقالي المشارك في اللجنة المشتركة في الرياض التقى بالجانب السعودي حتى الآن، ولم يلتقِ بممثلي الحكومة، كما لم يتم التباحث حول أي من الترشيحات المقدمة من الجانبين بشأن الأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة.

وكان وفد المجلس الانتقالي عاد، مساء الأربعاء الماضي، إلى المملكة السعودية للمشاركة في لقاءات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض .

وأكد مصدر آخر أنه سيُجرى النقاش حول الترشيحات بشأن تعيينات محافظين لعدن، ومحافظات: لحج، وأبين، والضالع، وشبوة، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، وفيهم مديرو الأمن، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما أن اتفاق الرياض حدد مدة لا تتجاوز 15 يومًا لتعيين محافظ ومدير أمن لعدن من تاريخ توقيع الاتفاق الذي تم في 5 نوفمبر الجاري.

وحدد اتفاق الرياض مدة أقصاها 30 يومًا لتشكيل حكومة كفاءات جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب اليمني بعدد وزراء 24 وزيرًا فقط .