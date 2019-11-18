 السعودية .. إصابة شخصين في انهيار منزل قديم بالرياض (صور) – إرم نيوز‬‎

السعودية .. إصابة شخصين في انهيار منزل قديم بالرياض (صور)

السعودية .. إصابة شخصين في انهيار منزل قديم بالرياض (صور)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إن منزلاً قديماً مؤلفاً من طابقين، انهار في ساعات الفجر وتسبب بإصابة شخصين واحتجاز ثالث تحت الأنقاض.

وأوضح الدفاع المدني عبر ”تويتر“، أن فرقه تمكنت من إنقاذ الشخص المحتجز تحت أنقاض المنزل الواقع في حي عتيقه بالعاصمة.

وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، دون تحديد حالتهما الصحية بعد الحادثة.

ولم تتضح بعد أسباب سقوط المنزل ولا هوية مالكه أو ساكنيه.

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