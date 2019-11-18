السعودية .. إصابة شخصين في انهيار منزل قديم بالرياض (صور)

قال الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إن منزلاً قديماً مؤلفاً من طابقين، انهار في ساعات الفجر وتسبب بإصابة شخصين واحتجاز ثالث تحت الأنقاض.

وأوضح الدفاع المدني عبر ”تويتر“، أن فرقه تمكنت من إنقاذ الشخص المحتجز تحت أنقاض المنزل الواقع في حي عتيقه بالعاصمة.

وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، دون تحديد حالتهما الصحية بعد الحادثة.

أنقذ مدني #الرياض فجر اليوم شخصاً احتجز تحت الأنقاض بعد إنهيار منزل قديم مكون من دورين بحي عتيقه، وتعرض شخصين أخرين إلى إصابات جراء الحادث. pic.twitter.com/2IJAwMtCId — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 18, 2019

#منصور_البلوي#سقوط منزل بحي عتيقة وتم أخلا الي متواجد من رجال الدفاع المدني شكر لجهودهم وباقي شخص تحت البنايه اسال الله انه يخارجه pic.twitter.com/3x66osgtKX — ابوعابد..????????‍♂️ (@h_R506) November 17, 2019

ولم تتضح بعد أسباب سقوط المنزل ولا هوية مالكه أو ساكنيه.