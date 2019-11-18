رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك يصل عدن

وصل رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، قادمًا من المملكة العربية السعودية، رفقة بعض الوزراء في حكومته.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ”كان في استقبال عبدالملك لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، عدد من القيادات الأمنية ومسؤولو السلطة المحلية“.

وأشارت صحيفة عدن الغد المحلية، إلى أن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء والوفد المرافق له، ”هبطت في الجانب العسكري من المطار، حيث نزل ركابها بمقر قيادة التحالف، في انتظار الانتقال إلى قصر معاشيق“.

وفي وقت سابق، اليوم، كشفت لـ“إرم نيوز“ أن ”معين عبدالملك غادر العاصمة السعودية الرياض متجهًا إلى عدن“؛ تنفيذًا لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب المصادر، يرافق عبدالملك ”وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من النواب والمستشارين، وسيلحق بهم وزراء آخرون إلى عدن، مساء اليوم“.

وتأجلت عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، حيث كان يفترض أن يعود رئيسها معين عبدالملك، الإثنين الماضي، وفقًا لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وأرجعت تقارير إخبارية تأخيرعودة عبدالملك وفريقه الحكومي للعاصمة المؤقتة، إلى ”ترتيبات أمنية ولوجستية“، فيما لم يصدر توضيح رسمي بهذا الخصوص.