نانسي عجرم تُغني مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في أول حفل لها بالسعودية (فيديو وصور)

أمتعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهور المملكة العربية السعودية، في أول حفل غنائي لها بالمملكة، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، واحتضنت نانسي، بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، في حفلها بعدما تفاعلوا معها إذْ صعدت الطفلة داليا باسنان، على المسرح وغنت معها أغنية ‘‘ما تيجي هنا’’.

وتراقصت الطفلة داليا، مع نانسي في حفلها الذي أُقيم على المسرح الروماني، في الواجهة البحرية بمدينة جدة، حيث أعربت الطفلة عن محبتها لفن نانسي عجرم، والتي بدورها دعتها للغناء معها.

وأعربت نانسي، عن سعادتها بأول حفل لها في السعودية، موجهًة الشكر للمسؤولين على الحفل، والجمهور السعودي الذي حضر الحفل.

وقالت نانسي، في بداية الحفل“أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة“.

وأطربت نانسي، الجمهور بباقة من أفضل أغانيها ومن بينها: ”بدنا نبدل الجو، إحساس جديد، ما تيجي هنا“، وغيرها من الأغاني.

انا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام ، بيكفيني تقلي بحبك❤️.

الجمهور????@NancyAjram#نانسي_عجرم_في_جده pic.twitter.com/ztNeyHtLXJ — فانز نانسي السعودية???????? (@NancyAjramSaudi) June 13, 2019

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من التغريدات التي أعرب أصحابها عن سعادتهم بتواجد نانسي عجرم، في المملكة للمرة الأولى، وأثنى البعض على أدائها المتميز في الحفل، وإشعالها المسرح بأغانيها.

#نانسي_عجرم_في_جده @NancyAjram

كم نحن سعداء بوجودك بيننا ????❤️

وجودك ادخل البهجه والسرور الينا❤️????

انت محبوبة الجميع ❤️????#نانسي_عجرم فنانه جميله قمر 14 ❤️????

اجمل فنانه في الكون ❤️????

نحبك نانسي ????❤️

We love ???? you @NancyAjram — الوافي (@emperor_3G) June 13, 2019

أشعلت محبوبة الملايين #نانسي_عجرم المسرح بجمال صوتها و احساسها و اطلالتها و اناقتها و غنت باقة من اروع اغانيها في اجواء مليئة بالحب و الفرح و وسط حشد جماهيري ضخم ???????????????????????????????? #نانسي_عجرم_في_جده @NancyAjram pic.twitter.com/7GqNNwDxjU — نــــــُــور???? (@NourHamdy__) June 13, 2019

يُذكر أن نانسي عجرم، تواصل العمل على ألبومها الجديد، إذ تستعد لدخول الأستوديو قريبًا لتسجيل أغاني الألبوم.