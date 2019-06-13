نانسي عجرم تصل السعودية لإحياء أول حفلاتها في ”موسم جدة“ (فيديو)

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، الذي يقام بين شهري حزيران/ يونيو الجاري وتموز/ يوليو المقبل.

وتداول متابعو موقع ”إنستغرام“، فيديو لنانسي فور وصولها، حيث ظهرت عليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها، والتقط الجمهور معها الصور التذكارية.

في ذات السياق، أرفقت نانسي عجرم، بتعليقها على حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، موقع حجز التذاكر، وتُباع في جميع فروع ”فيرجين ميجا ستور“ بالسعودية. ويرافق نانسي الحفل مواطنها النجم وائل جسّار.

وجاءت أسعار التذاكر على 4 فئات هي: الذهبية وقيمتها 750 ريالًا، والفئة الفضية وقيمتها 550 ريالًا، والفئة البرونزية وقيمتها 350 ريالًا، والفئة البلاتينية وقيمتها 1500 ريال.

يُذكر أن نانسي عجرم، تواصل العمل على ألبومها الجديد، إذ تستعد لدخول الاستوديو قريبًا لتسجيل أغاني الألبوم.