هيئة الترفيه السعودية تفتح تحقيقًا حول مقطع فيديو مثير للجدل لحفل في جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن فتح تحقيق ”فوري“ بشأن مقاطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرتهُ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إنها ”فتحت تحقيقًا فوريًا في فيديو يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (أمس الأربعاء) لإحدى الفعاليات في مدينة جدة“.

وأشارت الهيئة إلى أنه ”بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X)، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة“.

وأضافت في بيانها أن الفعالية ”كانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمية وغير المقبولة“.

وتابعت الهيئة قائلة إنها ”تُعلن عن ذلك (الأمر) بشفافية للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم“.

وأثار فيديو تم تداوله، مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل أقيم في مدينة جدة جدل النشطاء والمتابعين، إذ وثق عددًا من اللقطات اعتبرت منافية لطبيعة المجتمع السعودي المُحافظ.