السعودية تعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

أسقطت القوات الجوية السعودية، فجر الجمعة، 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها ومحافظة خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت الجمعة من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط“.

وأكد المالكي أن ”حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين“.

وأضاف أن ”الأداة الإجرامية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة“.

وتابع: ”وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وكانت قناة ”المسيرة“ التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، أفادت في وقت سابق بأن الحوثيين هاجموا مطار أبها بطائرات مسيرة.