بالفيديو.. والدة وشقيق إعلامي سعودي ينجوان بأعجوبة من انفجار مطار أبها

أُثيرت تساؤلات كثيرة عن مصير عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في صالة القدوم بمطار أبها ويوثق لحظة سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية وأصاب الصالة.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره فجر الأربعاء، عدد من الأشخاص في الصالة بعضهم متوقف وبعضهم يتحرك في الممرات، وبينهم امرأتان وعمال وموظفين في المطار.

وكشف الإعلامي السعودي المعروف، بندر عطيف، أن المرأة المقعدة على كرسي متحرك والرجل الذي بجانبها، هما والدته وشقيقه.

الحمدلله على لطفه وكرمه تسجيلات المراقبة تظهر نجاة الغالية والدتي وأخي أبو أسامة من الصاروخ الذي استهدف #مطار_ابها #استهداف_مطار_ابها #السعوديه_تقصف_الحوثيين pic.twitter.com/gSsesjzweu — بندر عطيف (@b_otyf) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال عطيف الذي عمل في عدة مؤسسات إعلامية سعودية، بينها قناة ”الإخبارية“ وصحيفة ”الجزيرة“، في تغريدة له: ”الحمدلله على لطفه وكرمه، تسجيلات المراقبة تظهر نجاة الغالية والدتي وأخي أبو أسامة من الصاروخ الذي استهدف مطار أبها”.

ومرت والدة عطيف بالفعل على كرسي متحرك يدفعه أحد عمال المطار، وبجانبها ابنها، قبل دقائق من موقع سقوط الصاروخ.

وأصاب صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي، مطار أبها فجر الأربعاء، ما تسبب بإصابات طفيفة ومتوسطة لـ26 شخصًا بينهم نساء وأطفال.