شاهد.. أول فيديو للحظة استهداف الصاروخ الحوثي مطار أبها بالسعودية

شاهد.. أول فيديو للحظة استهداف الصاروخ الحوثي مطار أبها بالسعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في صالة القدوم بمطار أبها السعودي في منطقة عسير، لحظة إصابة الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي اليمنية، للصالة.

ويظهر في الفيديو جانب من الصالة يمر به عدد محدود من الأشخاص بينهم امرأة، قبل أن تتوهج نار كبيرة في المكان ويتوقف التصوير بفعل الانفجار الذي تسبب به الصاروخ.

وأصاب صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي، مطار أبها فجر الأربعاء، ما تسبب بإصابة 26 شخصاً بينهم نساء وأطفاله وينتمون لجنسيات مختلفة، وتعطل حركة الطيران في المطار لساعات.

وتعهدت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية برد حازم ضد الميليشيات الحوثية، فيما قوبل استهداف المطار المدني بإدانات عربية ودولية واسعة.

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