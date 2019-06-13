شاهد.. أول فيديو للحظة استهداف الصاروخ الحوثي مطار أبها بالسعودية

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أظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في صالة القدوم بمطار أبها السعودي في منطقة عسير، لحظة إصابة الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي اليمنية، للصالة. ويظهر في الفيديو جانب من الصالة يمر به عدد محدود من الأشخاص بينهم امرأة، قبل أن تتوهج نار كبيرة في المكان ويتوقف التصوير بفعل الانفجار الذي تسبب به الصاروخ. فيديو: لحظة…