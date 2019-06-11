نزار زكا يغادر إيران إلى لبنان بعد إطلاق سراحه

ذكر تلفزيون ”الجديد“ اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن رجل الأعمال اللبناني نزار زكا، الذي كانت تحتجزه إيران منذ العام 2015، غادر إلى بيروت الثلاثاء، بصحبة المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

وقال التلفزيون: “ اللواء عباس ابراهيم في الطريق من طهران الى لبنان يرافقه نزار زكا بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الإيرانية“.

وكان إبراهيم قد قال، أمس الإثنين، إن إيران ستفرج عن الخبير في مجال الاتصالات والمعلومات، الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وإنه سيعود إلى لبنان.

وسبق أن قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستسلم لبنان رجل الأعمال اللبناني المحتجز نزار زكا.

ونقلت وكالة ”ميزان“ للأنباء التابعة للسلطة القضائية عن غلام حسين إسماعيلي قوله: ”وافقت المحكمة على الإفراج المشروط عن“ نزار زكا ”وسيتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية“.