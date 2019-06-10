إصابة مجند بالجيش اللبناني وطفلة سورية خلال اشتباكات في البقاع

أصيب مجند لبناني وطفلة سورية يوم الإثنين، خلال اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين الجيش اللبناني ومطلوبين أمنيًا في محافظة البقاع (شرق)، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن المجند في الجيش أصيب برصاصة في عنقه، وتلقت الطفلة السورية رصاصة في الظهر داخل خيمة عائلتها في مخيم الكيال، جراء الاشتباكات في حي الشراونة.

وتندلع الاشتبكات في تلك المنطقة من آن إلى آخر، بسبب وجود عصابات خارجة عن القانون.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى حي الشراونة في بعلبك، ولا تزال تُسمع أصوات تبادل الرشقات النارية داخل الحي.