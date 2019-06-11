الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ‎

المصدر: ا ف ب

نددت بكين، اليوم الثلاثاء، بما وصفته ”تعليقات غير مسؤولة وخاطئة“ من واشنطن بشأن مشروع قانون لهونغ كونغ يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، بعد أن عبرت الولايات المتحدة عن القلق حياله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ ”نطالب بأن يكون الجانب الأمريكي (…) حذرًا ويكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية بأي شكل“.

وأمس الاثنين، اكتظت شوارع هونغ كونغ بمئات الآلاف من المحتجين في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام. وعبر كثيرون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الاحتجاج إلى المخاطرة بفقدان استقلال المدينة القانوني.

وتلقي المسيرات وأحداث العنف هونغ كونغ في أتون أزمة سياسية جديدة مع مطالبة المحتجين وزعماء المعارضة بتخلي الحكومة عن هذا القانون وباستقالة الرئيسة التنفيذية كاري لام.

ويقول معارضو التعديلات على القانون، إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية للاتهامات.

كما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون أيضًا وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي إذ قد يشكل خطرًا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم فيها.

وأبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قلقها مرارًا من اللجوء للتعذيب والاعتقال القسري والحصول على الاعترافات تحت الضغط ومشكلات الوصول إلى محامين في الصين.