بعد 28 عامًا من الكتابة.. فهد الأحمدي يكشف أسباب إحالة زاويته إلى التقاعد (فيديو)

كشف الكاتب السعودي المعروف، فهد بن عامر الأحمدي، أسباب قراره المفاجئ بالتوقف عن الكتابة، وإحالة زاويته إلى التقاعد بعد مسيرة 28 سنة.

وقال الكاتب عبر مداخلة له ببرنامج ”معالي المواطن”، مع علي العلياني، إن هناك سببين لهذا القرار، الأول: من الكاتب نفسه، والثاني: من المؤسسات الصحفية.

بعد 28 سنة من الكتابة في زاوية حول العالم يعلن الكاتب فهد الأحمدي إحالة زاويته إلى التقاعد #معالي_المواطن pic.twitter.com/QONyZtdeYL — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 4, 2019

وأضاف الأحمدي: ”من جهتي، لاحظت أن الصحف الورقية لم تتراجع من ناحية التوزيع، وإنما من حيث التأثير الشعبي، فلم يعد لها القدرة على التأثير السابق، فممكن تغريدة على ”تويتر“ يكون لها ردود أفعال، وتفاعل رسمي وشعبي أفضل من كتابة مقال على جرنان“.

واضاف الكاتب: ”أما من جهة المؤسسات الصحفية، فهي في تراجع مالي كبير، فلم تعد تستطيع توفير التزاماتها المادية مع الكتاب والصحفيين، واجتمعت هذه الأشياء كلها بعد 28 سنة، وحان وقت التوقف“.

وأشار الأحمدي إلى أن الموضوع أكبر من توقف كاتب، حيث تكمن المشكلة في الأزمات التي تعيشها المؤسسات الصحفية، مستشهدًا بإحدى المؤسسات التي فصلت 420 صحفيًا وكاتبا دفعة واحدة، متساءلا: ”ماذا ستقدم من محتوى بعد فصل هذا العدد، والذين سيفصلون أين سيذهبون“؟.

وأوضح الكاتب أن هذا الإجراء ”قرارات فصل الصحفيين“ سيضر بالمستوى الثقافي في البلد باكمله, وأكد الأحمدي أن قراره هذا لا رجعة فيه.

ويعد الأحمدي من أشهر الكتاب في المملكة العربية السعودية، وعمل على مدار الـ28 عامًا ما بين صحيفتي المدينة (1991- 2000) والرياض (2000- 2019) وله حوالي 9000 مقال.