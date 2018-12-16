الإعلامي السعودي علي العلياني يظهر في برنامج “معالي المواطن” بعد أنباء عن إيقافه

ظهر الإعلامي السعودي علي العلياني أمام كاميرا برنامج ” معالي المواطن”، بعد توقف دام أسبوعًا كاملًا أثار التكهنات حول إيقافه عن تقديم البرنامج.

وبثت قناة “إم بي سي” مساء الأحد الماضي حلقة برنامج “معالي المواطن” بمقدم جديد للبرنامج، هو الإعلامي السعودي الشاب سامي جميل، في أعقاب تقديم العلياني حلقة جريئة تضمنت انتقاد جهات حكومية.

وجاء في تغريدة عبر صفحة البرنامج عبر “تويتر” أن علي العلياني في إجازة، ما أثار تكهنات بتوقيفه على خلفية الحلقة.

ودفع غياب علي العلياني الغامض عن تقديمه برنامجه “معالي المواطن” العديد من السعوديين للتضامن مع الإعلامي الشاب.

وقدّم العلياني برنامج “معالي المواطن” أول مرة، العام الماضي، وحقق شعبية كبيرة بسبب تناوله قضايا محلية تمس حياة السكان في قطاعات خدمية، مركزًا على قضايا الصحة والتعليم والإسكان والبطالة ومحاربة الفساد.

ودخل العلياني العام الماضي في مواجهة مع وزارة التعليم بعد اتهامها بالفساد، قبل أن يرد عليه وزير التعليم أحمد العيسى ويوجه الشؤون القانونية بالوزارة، برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضدّه، لاتهامه الوزارة “جزافًا”.