هل تم إيقاف الإعلامي السعودي علي العلياني؟

يلف الغموض مصير الإعلامي السعودي البارز علي العلياني، بعد منع بث حلقة برنامجه “معالي المواطن”، الأربعاء الماضي، وظهور مقدم جديد لحلقة البرنامج يوم أمس الأحد، في أعقاب تقديم العلياني حلقة جريئة غاب بعدها عن الظهور الإعلامي.

وبثت قناة “إم بي سي” مساء الأحد، حلقة برنامج “معالي المواطن” في موعدها عند الـ5 مساءًا، لكن بمقدم جديد للبرنامج، هو الإعلامي السعودي الشاب سامي جميل، الذي يشغل منصب مدير مكتب الأخبار في مقر القناة بمدينة جدة.

ورغم أن القناة استبقت بث الحلقة بنشر توضيح عن سبب غياب العلياني عن تقديمه البرنامج، قالت فيه إن الإعلامي سامي جميل هو من سيقدم “معالي المواطن” في فترة “إجازة العلياني”، إلا أنها أضفت مزيدًا من الغموض على مصيره فعليًا.

وجاء الإعلان عن إجازة العلياني المفاجئة بعد تداول أنباء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة عن إيقافه عن الظهور الإعلامي، كما أن القناة لم تحدد مدة غياب العلياني ولا سبب إجازته المفاجئة.

والتزم الإعلامي الشاب بدوره الصمت، وتوقف عن التغريد والتفاعل في حسابه الرسمي بموقع “تويتر” منذ يوم الأربعاء الماضي الذي كان من المقرر بث حلقة البرنامج فيه قبل أن تقرر القناة إيقافها.

ولقي مقطع فيديو من حلقة البرنامج التي بثت يوم الثلاثاء الماضي، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيها العلياني جريئًا جدًا، فيما يقول مدونون سعوديون إنها هي السبب في إيقافه إعلاميًا.

وكان العلياني يتحدث في الحلقة المثيرة للجدل عن وزارة الصحة والخدمات التي تقدمها، عندما وجه انتقادًا حادًا للوزارة ووزيرها، قائلاً: “الناس تعبانة، أتمنى أن لا يكون هناك ذر للرماد في العيون المواطن يستحق تقديم خدمات يلمسها، الناس العاشقة لوزارة الصحة أو لوزير الصحة صحتين، أنا مارح أسكت سأستمر على هذا المنوال، أي أحد يدبر مؤامرة لمقاطعة هذا البرنامج، اللي رجال فيكم يسويها”.

علي العلياني:

المواطن يستحق أن يقدم له خدمات ملموسه حتى يحس بالتغيير نحو الأفضل#معالي_المواطن pic.twitter.com/zgDeMeitBG — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 3, 2018

وقالت صحيفة “عاجل” المحلية، اليوم الاثنين، إن مصادر موثوقة أبلغتها أن العلياني، تم إيقافه تنفيذًا لتوجيهات صدرت قبل أيام، وقضت في البداية بإيقاف بث البرنامج قبل أن يتم التوجيه بإيقاف العلياني فقط وبث البرنامج عبر مقدم آخر.

وأضافت الصحيفة الإلكترونية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن العلياني لم يتقدم بإجازة، وأن قناة “إم بي سي” سارعت بنشر مبرر غيابه بداعي الإجازة، “انتظارًا لما ستصل إليه الأمور خلال الفترة المقبلة”.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” على الفور الحصول على تعليق من العلياني.

وقدم العلياني برنامج “معالي المواطن” أول مرة، العام الماضي، وحقق شعبية كبيرة بسبب تناوله لقضايا محلية تمس حياة السكان في قطاعات خدمية، مركزًا على قضايا الصحة والتعليم والإسكان والبطالة ومحاربة الفساد.

ودخل العلياني العام الماضي في مواجهة مع وزارة التعليم بعد اتهامها بالفساد، قبل أن يرد عليه وزير التعليم أحمد العيسى ويوجه الشؤون القانونية بالوزارة، برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضدّه، لاتهامه الوزارة “جزافًا”.

ولمع نجم العلياني في العام 2016 بشكل كبير بعد أن انتهت مواجهة بينه وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإفراج عنه وتقليص صلاحيات الهيئة الدينية التي ألقى أفراد تابعون لها القبض عليه ونشروا صورًا له تفيد بتواجده في سهرة ماجنة حينها.