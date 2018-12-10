تضامن مع الإعلامي علي العلياني بعد أنباء إيقافه

دفع غياب الإعلامي السعودي علي العلياني الغامض عن تقديمه برنامج “معالي المواطن” في قناة “أم بي سي”، وتداول أنباء عن إيقافه عقب انتقادات وجهها لجهات حكومية، العديد من السعوديين للتضامن معه.

وبررت قناة “أم بي سي” غياب العلياني وحلول إعلامي آخر محله، بأن الإعلامي علي يقضي فترة إجازة، وهو التبرير الذي لم يقنع كثيرًا من الناشطين.

ورغم معارضة الكاتبة سارة آل الشيخ لبرنامج العلياني، لكنها انتقدت إيقافه: “أنا ضد كل الأشخاص اللي يستضيفهم علي العلياني..فياليت وقفوه على التجاوزات السابقة في برامجه.. أما أن يوقف للسبب الذي عرفته.. فهذا خطأ فعلًا..ولا أعتبر هذا إنجازًا أبدًا”.

انا ضد كل الاشخاص اللي يستضيفهم علي العلياني..فياليت وقفوه على التجاوزات السابقة في برامجه.. اما ان يوقف للسبب الذي عرفته.. فهذا خطأ فعلاً..ولا اعتبر هذا انجاز ابداً

#منع_علي_العلياني — سارا علي ال الشيخ ???????? (@saaraali_14) December 10, 2018

وعلق الإعلامي طلال العقيل على غيابه في تغريدة: “من أشجع المقدمين الاي رأيتهم .. نتمنى أن يكون منعه من الظهور غير صحيح”.

بدوره، انتقد “ماجد” غياب الإعلامي السعودي: “الآن تركتم كل الإيجابيات التي صدرت من علي العلياني من أجل الوطن والمواطن وما قدمه من لمحات إيجابية ودوره الفعّال في إيصال صوت المواطن إلى من يهمه .. العلياني الذي له عقود في الـ mbc يقدم يطرح يناقش بكل ما لديه لأجل الوطن والمواطن”.

الآن تركتم كل الإجابيات التي صدرت من #علي_العلياني من أجل الوطن والمواطن وما قدمه من لمحات إجابية ودوره الفعّال في إيصال صوت المواطن إلى من يهمه .. العلياني الذي له عقود في الـ mbc يقدم يطرح يناقش بكل مالديه لأجل الوطن والمواطن .. #أعيدو_العلياني_إلى_الشاشة — ماجد – majid (@majid_almrsdi) December 9, 2018

وكتبت “فرح”: “ينتقدون العلياني عشان كلمتين قالها ويقصد فيها ناس محددة تبي دفن قضايا المواطن وينسون الفساد والفاسدين اللي دفنوا حقوقهم في الطين ودعسوا عليهم وعلى حقوقهم !!! أتوقع أنكم تعانون من إعاقات عقلية وإدراكية وراثية اللهم اشفِ كلّ مريض”.

كما أشاد به “فارس فهد”: “وين تجد المذيع الشجاع الجريء، ولايجامل يعرض الحالات، ويتحدث أصحابها وخصوصًا المستشفيات في إهمال للمرضى، ونشاهد المناشدات، في تويتر، المفروض يشكر وأن يُحاسَب الموظفون اللي قصروا مع حالات المرضى”.

#منع_علي_العلياني

وين تجد المذيع الشجاع الجريء ، ولايجامل يعرض الحالات ،ويتحدث أصحابها وخصوصا المستشفيات في إهمال للمرضى،ونشاهد المناشدات ،في تويتر ، المفروض بشكر ويحاسب الموظفين اللي قصروا مع حالات المرضى. ???? #لله_دره pic.twitter.com/Cm3W2TkYc5 — fares fahad (@FarsF54) December 9, 2018

وقدم العلياني برنامج “معالي المواطن” أول مرة، العام الماضي، وحقق شعبية كبيرة بسبب تناوله لقضايا محلية تمس حياة السكان في قطاعات خدمية، مركزًا على قضايا الصحة والتعليم والإسكان والبطالة ومحاربة الفساد.

ودخل العلياني العام الماضي في مواجهة مع وزارة التعليم بعد اتهامها بالفساد، قبل أن يرد عليه وزير التعليم أحمد العيسى ويوجه الشؤون القانونية بالوزارة، برفع دعوى قضائية أمام لجنة الإعلام ضدّه، لاتهامه الوزارة “جزافًا”.

وردًا على منتقدي العلياني كتبت لجين عمران: “حسبي الله و نعم الوكيل على كل من يحاول التصيد في المياه العكره#علي_العلياني

أكبر من هذا الهجوم المزيف!!!.. وقفاته و مواقفه مع المواطن السعودي تشهد له وكفيله بإظهار كلمة الحق@Ali_Alalyani

بس فعلًا إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه، و المواقف تًسقط أقنعة المنافقين”.