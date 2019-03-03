سرّب اسم والده المتوفي وزيرًا جديدًا للنقل.. ناشط مصري يخدع أبرز الصحف والبرامج بتغريدة (فيديو)‎

في واقعة غير مسبوقة، سرد الإعلامي نشأت الديهي، الأخطاء التي وقع فيها غالبية الإعلام المصري، ممثلًا في بعض الصحف الكبرى، والبرامج التلفزيونية لكبار الإعلاميين، إلى جانب ”روسيا اليوم“، بعد نشرهم أنباء عن تعيين اسم وهمي هو ”محمد وجيه عبدالعزيز“ وزيرًا للنقل في مصر، خلفًا للمهندس هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث انفجار قطار رمسيس بمحطة مصر الأربعاء الماضي.

وأوضح الإعلامي المصري عبر برنامجه ”بالورقة والقلم“، المذاع عبر فضائية ”تن“ أن صحفًا كبرى مثل ”الشروق وأخبار اليوم وروسيا اليوم“، إلى جانب برنامجي الإعلاميين أحمد موسي، القريب من مؤسسات وأجهزة الدولة، وعمرو أديب، تناقلت خبر تعيين هذا الاسم وزيرًا للنقل، وتم ذكر الأمر في بعض المواقع على أنه من مصادر موثوقة بينها مصادر داخل وزارة النقل.

وتبين من الأمر أن هذا الاسم افتعله أحد النشطاء على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ ووضع لنفسه اسم ”خالد عنخ آمون الأول“، وكتب أن المهندس محمد وجيه عبدالعزيز سيؤدي اليمين غدًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للنقل، كونه صاحب نهضة كبرى في السكك الحديدية بفرنسا والسويد وتم نشر التدوينة على أنها أخبار موثوقة.

وكانت المفاجأة بعد ساعات، بإعلان صاحب التدوينة بأن الاسم الذي ذكره لوالده المتوفي منذ 11عامًا، وأنه افتعل الواقعة لإثبات أن الإعلام وبعض نشطاء السوشيال ميديا يتداولون الأخبار دون التأكد من مصدرها، الأمر الذي كان بمثابة سقوط القناع عن الكثير من المواقع والفضائيات والإعلاميين والبرامج التي تتناقل الأخبار دون سند أو مصدر مؤكد.

يذكر أن وزير النقل في مصر تقدم باستقالته عقب حادث انفجار جرار أحد القطارات في محطة رمسيس بالقاهرة، الأمر الذي نتج عنه سقوط 22مواطنًا وإصابة 41 آخرين، وسط حالة من الحزن والغضب لدى المصريين، لتقرر النيابة العامة حبس 7 متهمين في القضية.