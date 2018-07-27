شاهد.. قناة “بيراميدز” تستقطب رموز الإعلام المصري (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لنادي الأهرام “بيراميدز” اليوم الجمعة، عبر موقع “يوتيوب” الإعلان الرسمي لقناة النادي.

وأظهر الفيديو مجموعة كبيرة من نجوم الكرة في مصر، والمحللين، والإعلاميين الرياضيين، ممن توصّلت معهم القناة لاتفاق للعمل معها.

وتضمّنت قائمة النجوم الذين ضمتهم القناة:”إبراهيم سعيد، وخالد الغندور، ورضا عبد العال، وأشرف قاسم، بالإضافة إلى أحمد حسام “ميدو” وعلي ماهر، وحسن المستكاوي، وحسام حسن”، إلى جانب “الإعلاميين: مدحت شلبي، وأحمد الشريف، وأحمد عفيفي، وأبو المعاطي زكي، والمعلّق بلال علام”.

وينتظر أن تنطلق القناة رسميًا خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انطلاقة الدوري المصري.

وأعلن نادي الأهرام “بيراميدز” عن التعاقد مع العديد من لاعبي الكرة في مصر، وبعض المحترفين، لخوض منافسة الدوري الذي سيفتتح مبارياته أمام نادي إنبي.