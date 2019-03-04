أول تعليق للطيار السعودي الذي فاجأه أبناؤه في آخر رحلة له قبل التقاعد (فيديو)

روى الطيار السعودي أحمد الدهر، الذي تفاجأ بوجود أبنائه على متن الطائرة في آخر رحلة له قبل التقاعد، تفاصيل آخر يوم عمل بعد مسيرة دامت 43 عامًا.

وقال الدهر في أول تعليق تلفزيوني عبر برنامج ”معالي المواطن“ مع الإعلامي علي العلياني، إنه في أول يوم تقاعد، يشعر براحة بال بعد هذه المسيرة الطويلة في خدمة وطنه وبلده.

وأوضح الطيار أنه عمل سنوات في الملكية والأسرة المالكة، كما أنه طوال مدة 35 عامًا كان كابتن جمبو 747 وكانت وقتها أكبر طائرة موجودة لسنوات عديدة، مشيرًا إلى أنها عملت بالخطوط السعودية منذ عام في السعودية 1397هـ أي مسيرة عمرها 43 سنة.

وذكر الطيار المتقاعد، أنه تولى العمل في الشركة التي يعمل فيها الآن منذ حوالي 9 سنوات.

وعن تفاصيل المفاجأة التي حدثت معه على متن الطائرة، قال الدهر إن الرحلة بدأت الساعة 12 ونصف وكان الإقلاع الساعة 2، وكانت الرحلة عادية جدا.

وأضاف: ”بُلغت بأن هذه الرحلة كانت رحلة عيد ميلاد أي نهاية الخدمة، وحين وصلت الرياض فوجئت بحضور عدد من المسؤولين في الإدارة بغرفة القيادة يحتفلون بي ووجدت أبنائي بين الركاب“.

وكان 3 شباب قد قرروا مفاجأة والدهم في آخر يوم عمل له كقائد طائرة، بعد مسيرة دامت 43 عامًا، وقضى أكثر من 30 ألف ساعة محلقًا في السماء.

وفوجئ الطيار بأبنائه الثلاثة الذين تواجدوا مع الركاب داخل الطائرة، حيث صفقوا له وعانقوه، وكتبوا له على قميصه الخاص بالطيران عبارات توديع.