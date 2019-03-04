”الجبير“ يرجح مضي كندا بصفقة أسلحة مع السعودية

رجح وزير الدولة لشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير اليوم الإثنين، مضي كندا بصفقة أسلحة قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الكندي بأن أوتاوا تبحث عن سبيل للخروج من الاتفاق.

وقال الجبير بمؤتمر صحفي في الرياض: ”فيما يتعلق بصفقة السلاح مع كندا، بالنسبة للعربات العسكرية، هناك نرى ونسمع تصريحات من مسؤولين كنديين من وقت لآخر، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، بأنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة“.

وأضاف ”كندا قد تحاول أن تجد مخرجًا لإنهاء هذه الصفقة، لكن الواقع أننا نرى الحكومة الكندية مستمرة وبشكل قوي في هذه الصفقة، ما يدل على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي وليست جادة“.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال في كانون الأول/ديسمبر إنه يبحث عن طريقة للخروج من الاتفاق.