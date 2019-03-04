السعودية تضع شرطًا لفتح سفارتها في دمشق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الإثنين، إن المملكة لن تعاود فتح سفارتها في سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية لإنهاء الحرب.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرياض، ”هذا الأمر (معاودة فتح السفارة) يتعلق بالتقدم الذي تحرزه العملية السياسية في سوريا، فأعتقد أنو بدري شوية على الموضوع“.

وأضاف الجبير ”فيما يتعلق بإعادة بناء سوريا، أيضًا إعادة بناء سوريا ما يتم إلا بعد ما تنتهي الحرب، ونستطيع ضمان الاستقرار والأمن في سوريا“.

وحول إعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية، بيّن الجبير بالقول: ”إعادة سوريا للجامعة العربية سيكون مربوطًا بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد إنه ما زال الموضوع مبكرًا، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام“.