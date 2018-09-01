احتفاء سعودي بذكرى ميلاد الأمير محمد بن سلمان

على مدى يومين، احتفل عدد كبير من السعوديين بذكرى ميلاد ولي عهد المملكة الشاب، الأمير محمد بن سلمان، من خلال الساحة الأكبر التي تجمعهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يتقدمهم دعاة سعوديون تجاوزًا لفتاوى تحريم الاحتفال بعيد الميلاد الشخصي، وانضموا لنخب ثقافية أخرى تدعم الأمير الشاب.

وأكمل الأمير محمد يوم أمس الجمعة، 31 آب/أغسطس عامه الـ 33، ليدخل العام الـ 34 كواحد من أصغر قادة العالم، حيث يتولى مناصب رفيعة في المملكة بجانب ولاية العهد، بينها وزارة الدفاع، فيما ينسب له التغيير الفعلي الذي تشهده بلاده منذ دخوله دائرة السلطة وصنع القرار عام 2015.

ورغم أن الاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد، اقتصر على العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتواجد ملايين المدونين السعوديين، إلا أنه شكّل حدثًا نادرًا في بلد محافظ كالمملكة، تنص إحدى تفسيرات علمائه الرسمية للشريعة الإسلامية المطبقة في المجتمع، على أن عيد الميلاد “بدعة ومنكر ولا أصل أو أساس له”.

فخلال أكثر من 80 عامًا على تأسيس المملكة وتوحيد أراضيها على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، خلت مظاهر التأييد والدعم والإشادة والمساندة لملوك السعودية السبعة، من الاحتفال بأعياد ميلادهم.

لكن الأمير الشاب الذي شهدت بلاده تغييرات غير مسبوقة في زمن قصير، يشكل استثناءً فيما يبدو عمن سبقوه، إذ لا يغيب اسمه عند الحديث عن السعودية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها، بما فيها الصحافة العالمية.

ويعمل الأمير محمد على خطط تغيير عملاقة في بلاده، تندرج غالبيتها تحت “رؤية السعودية 2030” وهي خطة تحول جذري تتضمن تنويع مصادر الدخل بجانب النفط، وإيجاد حلول لأزمات البطالة والإسكان وغيرها من العقبات، وجميعها هموم وآمال تشغل سكان البلاد من جهة، وكثير من دول العالم المتطلعة للاستثمار في تلك الرؤية من جهة أخرى.

كما لفت بن سلمان أنظار العالم إليه العام الماضي، عندما قاد حملة جريئة لمكافحة الفساد في بلاده، أسفرت عن توقيف أمراء بارزين ووزراء ورجال أعمال متهمين بقضايا فساد مليارية وغسيل أموال.

ودفع ذلك الدور الذي يلعبه ولي العهد السعودي في قيادته بلاده، إلى حرص كثير من السعوديين على دعمه ومساندته على الدوام، بمن فيهم دعاة وعلماء دين معروفين، فيما شكلت ذكرى عيد ميلاد بن سلمان مناسبة لجذب عدد كبير من الداعمين للأمير بعيدًا عن أي تفسيرات دينية تحرم الاحتفال بعيد الميلاد، وقد لا تنطبق عليه إذا كان افتراضيًا.

وتنوعت طرق السعوديين في الاحتفال بميلاد ولي عهد بلادهم، فاختار فريق منهم التدوين بعبارات التهنئة بالمناسبة والدعاء بالأمنيات الطيبة بشكل شخصي وعام، فيما اختار آخرون الشعر والقصائد للتهنئة ذاتها.

واختار فريق ثالث نشر صور وفيديوهات تظهر الأمير الشاب في مناسبات وتواريخ مختلفة، بما فيها فيديوهات وصور نادرة وجدت تفاعلًا لافتًا في موقع “تويتر” الذي كانت عدة وسوم فيه عنوانًا للمشاركين في الاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد بينها ” #محمد_بن_سلمان_33_سنه” و” #ذكرى_ميلاد_ولي_العهد”.

فبينما اكتفى الداعية السعودي، الدكتور علي المالكي، بتهنئة الأمير محمد بن سلمان بالقول “كل عام وأنت بألف خير”، واختار الداعية نايف العساكر، المشاركة بقصيدة شعرية قال في بعض أبياتها “محمد محمد يا عسى الله يزيده. من كل خير ويحفظه عالي الشان. حــر له الأمجـاد مثـل الطريــدة. يهوي عليها في مخالب وجنحـان”.

محمد محمد يا عسى الله يزيده

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من كل خير ويحفظه عالي الشان

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حــر له الأمجـاد مثـل الطريــدة

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يهوي عليها في مخالب وجنحـان

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العـين ترقب والخطاوي بعيـدة

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والقلب ينبض بالعزيمة والايمان

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وقيدت للشيطان الأكبـر بقيــده

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لين إنها طاحت عمايم هل إيران#ضاري #محمد_بن_سلمان_33_سنه pic.twitter.com/Js0CfifpLS — نايف العساكر (@NaifalAsaker) August 31, 2018

واختار الداعية السعودي وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور عمر العمر، المشاركة في دعم ولي العهد أيضًا من خلال الدعاء له قائلًا: “اللهم وفقه وسدده في أقواله وأفعاله وأصلح به العباد والبلاد وانصر به الإسلام والمسلمين”.

من كان مع الله كان الله معه

ومن نصر دين الله نصره الله.

(إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)

اللهم وفقه وسدده في أقواله وأفعاله وأصلح به العباد والبلاد وانصر به الإسلام والمسلمين. #رساله_الي_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/svcpWI3KtU — د.عمر العمر (@Dr_omaralomar) August 26, 2018

وفي ذلك السياق، شارك سعوديون ينتمون لمختلف شرائح المجتمع، بينهم كتاب وإعلاميون واقتصاديون وفنانون ومشاهير ونجوم مجتمع، في الاحتفال بعيد ميلاد ولي عهدهم ودعمه والدعاء له وللمملكة التي تقود عملية عسكرية في اليمن وتلعب دورًا بارزًا في محيطها الإقليمي بجانب مكانتها الاقتصادية والدينية.

#محمد_بن_سلمان_33_سنه رجل بألف رجل . . قائد قادر على التغيير وقيادته بكفاءة عالية . . أسأل الله أن يعينه ويوفقه وأن يطيل في عمره على الطاعة . . pic.twitter.com/x6O96KV2nw — طارق آل فرحان (@taf44) August 31, 2018

من يصنع التاريخ ماهو بمحدود

يقدر يجنبها ويترك غثاها

لكن طموحه للوطن ماله حدود

حتى الثرياطامعاً في سماها

هذاهو التاريخ ثلاثة عقود

عمره عسى نفسه تحقق مناها

واكيد من مثله من الناس محسود

الله اكبر يالنفوس وهواها

سر يامحمد والبلد معك في زود

حتى تحقق للبلد مبتغاها#محمد_بن_سلمان_33_سنه — تركي بن رشيد الزلامي ???????? (@talzlami) September 1, 2018

والأمير محمد من مواليد مدينة الرياض عام 1985، ومتزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، وله منها أربعة أبناء هم سلمان ومشهور وفهدة ونورة.