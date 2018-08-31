القناة الرياضية الأردنية تعلن تعرضها للقرصنة وسرقة البث المباشر (صورة)

أعلنت قناة الأردن الرياضية تعرضها للقرصنة وسرقة البث المباشر لمباريات الدوري الأردني

وكتب حساب القناة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: “تتعرض قناتنا الرياضية للقرصنة وسرقة البث المباشر للمباريات.. علمًا بأن القناة عندما تقدمت للحصول على الحقوق الحصرية لبطولات الاتحاد الأردني لكرة القدم، لم نسمع أن قنوات أخرى خاطبت الاتحاد لأخذ الحقوق الحصرية”.

وأضافت القناة في التغريدة نفسها: “علمًا بأن هناك تكلفة مالية تدفعها القناة سنويًا للاتحاد، مع الكلف التشغيلية من عربات نقل اسوتوديوهات وغيرها من التجهيزات”.

وأوضح”لذا نضع المشاهد العزيز بأننا أصحاب الحقوق الحصريةـ وقمنا بوضع اللوغو على المباريات بطريقة متحركة فقط لنبيّن لمن لا يتابع شاشة القناة الرياضية …أن هذة المباريات هي حصريا لقناتنا …….للتوضيح فقط

وقبل أيام زفّت القناة الرياضية الأردنية نبأ سعيدًا لجماهيرها، بتجهيزها لبث مباريات الدوري الأردني المقرر انطلاقه فى 23 أغسطس الجاري، من خلال البث بالتقنية عالية الجودة HD.