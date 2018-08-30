4 أسباب لتدخل الأمير محمد بن سلمان في أزمة القنوات الناقلة للدوري السعودي

أسعد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء، جماهير كرة القدم السعودية بقراره الحاسم إذاعة مباريات الدوري السعودي مجانًا.

وعبرت الجماهير السعودية عن امتنانها لهذا القرار بتدشين هاشتاج “شكرًا محمد بن سلمان” تعبيرًا عن السعادة بالتدخل الفوري من أجل إذاعة مباريات الدوري السعودي مجانًا ودون أي تكلفة على الجماهير المحبة للكرة السعودية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أسباب قرار الأمير محمد بن سلمان مشاهدة مباريات الدوري السعودي مجانًا:

رؤية واضحة

يتفق القرار -تمامًا- مع رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول أحقية المواطن في مشاهدة المباريات المحلية للكرة السعودية اللعبة الشعبية الأولى في المملكة والعالم بأسره.

وجاء القرار تعبيرًا عن اقتناع ولي العهد وإيمانه الكامل بأحقية المواطنين بمشاهدة المباريات مجانًا وإلزامه الشركة الحاصلة على حقوق البث بإذاعة المباريات عبر قناة ksa الرياضية وهو ما جعل الجماهير في قمة السعادة خاصة أنه جاء في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة بساعات.

وغرَّد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية عن مجانية الدوري السعودي :”هذا توجيه سيدي ولي العهد … لا منة لنا ولا فضل”

تأثير التشفير

لا شك أن المسؤولين عن الرياضة السعودية بصفة عامة واتحاد الكرة بشكل خاص، لديهم رؤية من خلال القرارات التي تم اتخاذها لإحداث نقلة ببطولة الدوري السعودي ليصبح من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

ويأتي قرار التشفير والمشاهدة عبر اشتراك شهري عقبة أمام حجم المشاهدة للمباريات وهو الأمر الذي يبدو واضحًا للجميع وجعل ولي العهد يتدخل لإيقاف التشفير.

وغرَّد الإعلامي منصور الخميس :”كيف سيتم الترويج للدوري السعودي وجذب المتابعين سواء من الدول العربية أو الآسيوية والعالمية إذا لم يكن هناك نقل مجاني لتعريف العالم بالنسبة النوعية للدوري السعودي وبالتالي جلب الشركات العالمية للاستثمار رياضيًا؟”.

وأتم “الاحتكار والتشفير للدوري ضد هدف أن يكون من أفضل 10 دوريات بالعالم”.

قرار مفاجئ

لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية الحاصلة على حقوق البث ومفاجأتها للجماهير بطرح باقات مدفوعة الأجر أو البث عبر جهاز gobx.

وجاء هذا القرار مفاجئًا للجماهير قبل 48 ساعة فقط من انطلاق الدوري السعودي وهو ما رفضه بوضوح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة عبر تويتر وطلب طرح وسيلة لمشاهدة المباريات مجانًا.

وكان قرار بث المباريات مجّانًا مُهمًّا خاصة أن المواطن السعودي لم يكن مستعدًّا لطرح المباريات عبر بث مدفوع الأجر.

مستوى البطولة

يأتي القرار للحفاظ على مستوى البطولة ومتابعة العالم كله لها في الفترة الحالية.

وأبرمت الأندية السعودية صفقات بملايين الدولارات من أجل رفع مستوى المنافسة في البطولة وهو ما يجعل الأنظار تتجه إلى الدوري السعودي هذا الموسم لمتابعة مبارياته وبالتالي تشفير المباريات يقلل فرص المشاهدة من خارج المملكة.